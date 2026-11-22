Los Navegantes del Magallanes derrotaron 4-3 a los Leones del Caracas en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En un choque disputado entre los Eternos Rivales, el conjunto turco continuó su positivo andar de las últimas semanas, sumando 14 victorias en sus últimos 15 encuentros.

El equipo local abrió la pizarra en el cierre del tercer inning gracias a dos sencillos consecutivos productores de una carrera cada uno, conectados por Carlos Rodríguez y Eliezer Alfonzo, que llevaron al plato a Gabriel Rincones Jr. y al propio Rodríguez para colocar el 2-0.

Caracas descontó en la apertura del quinto capítulo mediante un imparable de línea de Wilfredo Tovar que impulsó a Lenyn Sosa. Sin embargo, Magallanes respondió de inmediato en la parte baja de esa misma entrada con un triple de Eliezer Alfonzo por el jardín derecho que remolcó a Carlos Rodríguez y Thairo Estrada para ampliar la diferencia 4-1.

Los melenudos volvieron a acercarse en el sexto episodio tras un cuadrangular de dos anotaciones de Víctor Bericoto por el jardín central, dejando el marcador 4-3. No obstante, el relevo magallanero colgó ceros durante los últimos tres tramos para frenar cualquier intento de remontada capitalina.

Leer también: Tigres vence a Caribes en un festival de batazos

En el montículo, Yorman Gómez se acreditó la victoria tras lanzar tres entradas completas de una carrera limpia y cuatro ponches, mientras que Cristofer Gómez sumó el salvamento al retirar el noveno inning en blanco.

La derrota recayó en Connor Van Sco, quien toleró dos rayitas limpias en tres episodios y dos tercios, y Eliezer Alfonzo destacó como la figura ofensiva al irse de 3-2 con triple, boleto y tres carreras impulsadas.