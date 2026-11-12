Magallanes venció a Bravos y mantiene su racha invicta

Navegantes del Magallanes mantuvo su racha invicta en la temporada tras derrotar 7-2 a los Bravos de Margarita en condición de visitante. El conjunto filibustero desplegó todo su poder ofensivo desde la primera entrada al conectar cuatro cuadrangulares que sentenciaron el compromiso.

La novena visitante fabricó un ramillete de cinco anotaciones en el propio primer episodio gracias a una seguidilla de batazos de vuelta entera.

Rougned Odor abrió la pizarra con un jonrón de tres carreras por el jardín derecho tras encontrar en circulación a Eliezer Alfonzo y Luis Torrens. Seguidamente, Ángel Reyes despachó un cuadrangular solitario por el jardín central y Francisco Álvarez cerró el rally con otro vuelacercas entre los jardines izquierdo y central.

Bravos intentó descontar en la parte baja del tercer capítulo mediante jonrones solitarios consecutivos de Alexi Amarista y Wilson García hacia la pradera derecha. Sin embargo, Magallanes recuperó terreno de inmediato en la apertura del cuarto tramo con el segundo cuadrangular de la noche para Ángel Reyes, seguido por un sencillo remolcador de Tucupita Marcano en la sexta entrada para poner cifras definitivas.

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Tras esto, Ángel Reyes se acreditó la distinción de Jugador Destacado tras finalizar perfecto de 2-2 con dos jonrones, dos carreras impulsadas y par de boletos recibidos. Desde la lomita, el relevista Víctor Vargas se llevó la victoria al lanzar dos episodios en blanco con un ponche y una base por bolas.

La derrota recayó en el abridor insular Luis Escobar (1-1), quien toleró seis carreras limpias y abanicó a dos rivales en cuatro entradas de labor. Con este triunfo a domicilio, Magallanes conserva su racha de 10 triunfos al hilo en temporada regular.