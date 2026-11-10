McGonigle y Stewart Novatos del año en 2026

La Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) eligió al infielder de los Tigres, Kevin McGonigle, como Novato del Año de la Liga Americana del 2026, y al jugador del cuadro de los Rojos, Sal Stewart, como Novato del Año de la Liga Nacional del 2026.

McGonigle recibió 28 de los 30 votos al primer lugar, mientras que el zurdo de los Guardianes, Parker Messick, obtuvo los otros dos.

Stewart recibió 20 de los 30 votos al primer lugar en la elección de la BBWAA, mientras que el jardinero de los Mets, Carson Benge, obtuvo siete y el segunda base de los Cardenales, JJ Wetherholt, consiguió tres.

Ganador de la Liga Americana

McGonigle es el sexto jugador de los Tigres en conquistar el premio al Novato del Año y el primer jugador de posición de Detroit en conseguirlo desde Lou Whitaker en 1978. Tras comenzar la temporada como el prospecto Nro. 2 de todo MLB, McGonigle estuvo más que a la altura de las expectativas, al liderar la Liga Americana con 7.1 victorias por encima del reemplazo (WAR, por sus siglas en inglés), según Baseball-Reference.

Con apenas 21 años durante la mayor parte de la temporada, McGonigle mostró una disciplina en el plato muy superior a la que cabría esperar a su edad. Rara vez hizo swing a lanzamientos fuera de la zona de strike y registró una tasa de boletos negociados (13.4%) que casi igualó su porcentaje de ponches (14.1%). Eso contribuyó considerablemente al porcentaje de embasarse de .376 del bateador zurdo, el mejor entre todos los novatos que calificaron y el sexto más alto de la Liga Americana.

McGonigle también anotó 97 carreras, la octava mayor cantidad en la Liga Americana, mientras bateaba en los primeros puestos de la alineación de Detroit. McGonigle es el quinto novato en la historia de las Ligas Americana y Nacional en registrar al menos 95 boletos y 95 anotaciones desde que se estableció el premio al Novato del Año en 1947, uniéndose a Aaron Judge (2017), el miembro del Salón de la Fama Joe Morgan (1965), Jim Gilliam (1953) y Al Rosen (1950).

McGonigle, quien fue convocado al Juego de Estrellas de la Liga Americana, también aportó poder (18 jonrones) y velocidad (12 bases robadas), mientras disputaba más de 90 juegos tanto en el campo corto como en la tercera base. Esa versatilidad, combinada con sus excelentes habilidades en el plato, explica por qué fue elegido como el mejor novato del Joven Circuito.

Además, gracias al triunfo de McGonigle, los Tigres recibirán una selección suplementaria de primera ronda en el Draft del próximo año bajo el programa de Incentivo por Ascenso de Prospectos, una recompensa adicional por la decisión del club de incluir a su principal prospecto en el roster del Día Inaugural tras los Entrenamientos Primaverales.

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Ganador de la Liga Nacional

Stewart se convirtió en el noveno jugador de los Rojos en ganar el premio al Novato del Año, con lo que Cincinnati empató con los Atléticos en el cuarto lugar entre las franquicias con más ganadores del galardón. El cubano-estadounidense es el primer jugador de los Rojos en conquistar el premio desde Jonathan India en el 2021, quien en aquel momento había sido el primero del equipo en lograrlo desde Scott Williamson en 1999.

Stewart debutó en las Grandes Ligas a finales del 2025, registrando un OPS de .838 en 18 juegos, un adelanto de lo que estaba por venir en su primera campaña completa. El joven de 22 años terminó el 2026 con 32 jonrones, 112 carreras impulsadas y un OPS de .787. Fue el primer novato de los Rojos y apenas el 15to en general en registrar una temporada de 30 cuadrangulares y 100 remolcadas. Los nueve novatos anteriores que alcanzaron ambas cifras también ganaron el premio al Novato del Año. El más reciente había sido Pete Alonso, con los Mets en el 2019.

La temporada de Stewart comenzó a todo vapor, con un OPS superior a 1.000 hasta el 25 de abril. A excepción de un septiembre particularmente difícil, en el que conectó apenas un vuelacercas, Stewart fue un contribuyente constante en los primeros puestos de la alineación de los Rojos, lo que lo ayudó a conseguir su primera convocatoria al Juego de Estrellas. También se llevó dos de los seis premios al Novato del Mes de la Liga Nacional otorgados esta temporada, correspondientes a marzo/abril (nueve bambinazos, OPS de .943) y agosto (ocho jonrones, OPS de .880).

Aunque la defensa de Stewart estuvo ligeramente por debajo del promedio durante la temporada (-4 en valor de carreras defensivas), vio acción en tres posiciones distintas: primera base, tercera base y segunda base. Además, disputó los 162 juegos de la campaña (161 como titular), brindando una presencia constante en una alineación que se vio duramente afectada por las lesiones.

En definitiva, fue una histórica primera temporada completa para Stewart, quien se unió al miembro del Salón de la Fama y Novato del Año de 1956, Frank Robinson, como los únicos jugadores de los Rojos en conectar al menos 30 cuadrangulares en su campaña de novatos. Y ahora sumará otro trofeo a su colección.

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