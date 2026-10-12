Metropolitanos asegura el liderato acumulado y clasifica a Libertadores

Metropolitanos FC aseguró este fin de semana el primer lugar de la tabla acumulada de la temporada 2026 de la Liga FUTVE al vencer 4-0 a Deportivo Rayo Zuliano en el estadio Olímpico de la UCV.

Con esta sólida victoria, el cuadro capitalino llegó a 56 unidades en la clasificación general y garantizó su cupo directo a la fase de grupos de la CONMEBOL Copa Libertadores.

El marcador se abrió al minuto 29′ tras un despeje erróneo del defensor Santiago Garcés que derivó en gol en propia puerta. Tres minutos más tarde, el delantero ecuatoriano Kavier Ortiz amplió la ventaja para la divisa violeta tras definir un mano a mano ante el guardameta visitante.

En el complemento, Ortiz firmó su doblete al minuto 52′ al desmarcarse en el área y resolver nuevamente frente al portero rival. La goleada se concretó al minuto 88′ con un remate con la pierna derecha de José Riasco que ingresó por el ángulo superior del arco.

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Con la clasificación internacional asegurada, el equipo capitalino cerrará la fase regular de la temporada visitando a Estudiantes de Mérida en el compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura, habiendo percibido en condición de local una victoria que le vale para garantizar su participación continental de la próxima zafra.