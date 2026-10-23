Moisés Gómez ve los frutos del trabajo en la caja de bateo

Moisés Gómez se convirtió en la gran figura de la victoria de los Bravos de Margarita 9-5 sobre los Tiburones de La Guaira el jueves en el Estadio Nueva Esparta, al conectar cuadrangular con las bases repletas —su segundo estacazo de la zafra y el número 40 de su carrera en la LVBP— como bateador emergente por Francisco Arcia durante el octavo episodio, rompiendo un empate a cuatro carreras por bando.

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Tras finalizar el compromiso, el toletero explicó al circuito radial de la divisa insular que la clave estuvo en mantener la serenidad en el plato y reaccionar a tiempo ante el pitcheo. Gómez emboscó un slider —el primer envío del turno ante Yapson Gómez— que buscaba hundirse sobre la esquina de adentro pero quedó sobre la zona de strike.

«Solo estar ahí calmado, respirar y buscar un buen pitcheo, hacer un buen contacto», contó el bateador. «Solo quería llevar la bola lejos para traer la de tercera —que representaba la ventaja— y bueno, gracias a Dios se dio ese batazo».

Trabajo en la paciencia y preparación desde la banca

Gómez detalló que no estaba buscando un lanzamiento específico, sino enfocar su mecánica en sacar las manos con rapidez para realizar un contacto sólido. «Estaba pensando en estar tranquilo, ir a tiempo y reaccionar a lo que él me lanzara», agregó.

Sobre los ajustes en su enfoque para ser un bateador más paciente en la caja, comentó: «El trabajo lo es todo. He tratado de mejorar cada día para ser más consistente a la hora de estar en el home. Y bueno, han salido los resultados, gracias a Dios por eso».

Asimismo, el jardinero confesó que no existió una planificación previa con el manager Henry Blanco de cara a un turno de esa magnitud, sino que las circunstancias del choque se presentaron de forma natural y él se mantuvo listo para consumir turno en las entradas finales.

En sus primeros seis compromisos de la presente temporada, Moisés Gómez batea para un promedio de .313 (de 16-5) con tres extrabases —incluyendo un doblete—, dos carreras anotadas, cinco fletadas y un sólido OPS de 1.103.