Países Bajos pasó la aplanadora ante Grecia

La selección de Países Bajos propinó una goleada para el recuerdo de 7-0 a Grecia este viernes en la quinta jornada de la Liga A de la UEFA Nations League. Con este resultado, el cuadro neerlandés aseguró el liderato solitario del Grupo 2 con 11 unidades y dejó abierta la pelea por el segundo puesto clasificatorio a los cuartos de final, manteniendo con vida a Alemania.

El conjunto local sentenció el compromiso desde la primera mitad con un vendaval de cinco anotaciones. Crysencio Summerville abrió el marcador al minuto 6′, mientras que Tijjani Reijnders firmó un triplete con tantos al 12′, 18′ y 33′. Antes del descanso, Jurriën Timber amplió la ventaja al 40′, tras una acción en la que el VAR anuló un gol por mano al delantero griego Fotis Ioannidis al 24′.

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En el complemento, los dirigidos por Ronald Koeman mantuvieron el dominio y completaron la cifra definitiva en apenas dos minutos. Jurriën Timber repitió en las redes al 59′ para sellar su doblete y Donyell Malen, tras una asistencia de Denzel Dumfries, sentenció el 7-0 al minuto 61′.

La abultada derrota dejó a Grecia estancada en la segunda casilla con 8 puntos y un diferencial de goles de -5. Esta caída beneficia directamente a la selección de Alemania, que también suma 8 unidades en el tercer peldaño pero cuenta con una diferencia de +3, dejando la definición del segundo cupo a los cuartos de final para la última fecha del grupo.

Con cinco jornadas disputadas, Países Bajos encabeza la tabla de forma invicta con 11 puntos con tres victorias y dos empates, seguido por Grecia (8) y Alemania (8), mientras que Serbia cierra la clasificación sin unidades tras cinco derrotas.