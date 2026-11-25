Spartans Distrito Capital cayó derrotado 70-77 ante Pioneros de Caracas este martes en el Gimnasio José Joaquín «Papá» Carrillo de Parque Miranda, resultado con el que quedó matemáticamente eliminado de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026 al registrar su duodécimo revés de la campaña.

El quinteto dirigido por Bradley Arocho inició el compromiso con un parcial de 11-3 en los primeros dos minutos, apoyado en triples de César García, Edgar Martínez y Nelson Palacios, para ampliar la diferencia a 19-5 tras cinco minutos de acción. En ese primer período, en el que debutó y anotó sus primeros puntos como profesional el escolta de 19 años Jean Arnal, Spartans cerró arriba 24-9 ante un rival que finalizó el tramo sin aciertos desde el perímetro y por debajo del 20% en tiros de campo.

En el segundo cuarto, Pioneros ajustó su ofensiva mediante dos triples de Heissler Guillent y aprovechó la disminución en la efectividad ndel conjunto local para recortar distancias. Sin embargo, los aportes de César García, autor de 12 unidades y dos triples al medio tiempo, y de Richarson Acosta, quien también sumó dos lanzamientos de tres puntos, permitieron a Spartans irse al descanso con ventaja de 38-29.

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Tras el entretiempo, el equipo conducido por Ricardo Moreno revirtió el marcador con un parcial de 26-10 en el tercer episodio para colocarse al frente 48-55. Con el manejo de balón de Guillent y ocho puntos de Jovanni Díaz en el período, la visita capitalizó las pérdidas de balón y las fallas en transición de Spartans, cuya segunda unidad no logró sostener el ritmo anotador.

En el último cuarto, dos triples de Nelson Palacios y una mejora en la defensa local permitieron que el encuentro se igualara a 60 puntos. No obstante, en el cierre, sendos disparos de tres puntos de Guillent y Díaz devolvieron la ventaja a Pioneros, que aseguró el triunfo desde la pintura y con el aporte final de Carlos García y Díaz sin ceder segundas oportunidades al ataque espartano.