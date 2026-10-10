Piratas de La Guaira frena a Spartans de visitante y suma su tercera victoria

Piratas de La Guaira sumó un valioso triunfo al vencer 92-85 a Spartans Distrito Capital sobre el tabloncillo del Gimnasio José Joaquín «Papá» Carrillo. La escuadra bucanera, dirigida por Nelson Solórzano, logró marcar la pauta del compromiso desde el primer cuarto para controlar los intentos de remontada de la escuadra local en la recta final.

Desde el salto entre dos, La Guaira impuso las condiciones del partido aprovechando la efectividad de Humberto Bompart. Con un juego colectivo sólido ante los intentos individuales del cuadro espartano, Piratas se fue al descanso con ventaja de diez unidades (40-30).

En la segunda mitad, la visita mantuvo el ritmo con canastas oportunas de Miguel Barazarte y Lisandro Duarte cerca del aro. A pesar de la amplia distancia, la ofensiva de Spartans reaccionó de la mano de José Rodríguez, quien firmó una jornada estelar con 25 puntos y 5 rebotes para liderar el ataque del equipo de Bradley Arocho.

Leer también: Adam Silver confía en alcanzar un acuerdo con la Euroliga

Con este resultado, Piratas de La Guaira mejora su registro a 3-2 en la presente temporada de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026, mientras que Spartans queda con foja de 2-3. Ambos conjuntos se volverán a ver las caras este lunes 12 de octubre en el Gimnasio M/G Elio Estrada Paredes de La Guaira a partir de las 7:00 p. m.