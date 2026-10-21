Pistons firman una épica remontada ante Boston en el arranque de la NBA

Los Detroit Pistons inauguraron la temporada 2026-27 de la NBA con una vibrante victoria por 121-113 sobre los Boston Celtics. El equipo local protagonizó una de las primeras sorpresas del curso al recuperarse de una desventaja de 22 puntos en la segunda mitad, sellando un dominante tramo final.

El encuentro estuvo bajo el control de los Celtics durante la primera parte y el arranque del tercer cuarto. Encabezados por un sólido Paul George, quien firmó una jornada memorable al registrar 38 puntos con 7 triples anotados, el conjunto de Boston parecía tener encaminado el compromiso gracias a su gran fluidez ofensiva, sustentada por el aporte de Mitchell Robinson y Derrick White en defensa.

Sin embargo, la reacción de los Pistons en el último tramo fue implacable. La chispa de la remontada llegó desde el banquillo con Javonte Green que registró 19 unidades, combinada con el liderazgo de Cade Cunningham, quien aportó 22 puntos y 8 asistencias.

A la destacada labor colectiva se sumó el trabajo en la pintura de Jalen Duren, autor de 22 puntos y 9 rebotes, permitiendo a los locales adueñarse de la zona pintada y ajustar la presión defensiva.

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Asimismo, en los minutos decisivos, los Pistons castigaron desde el perímetro con triples clave de Duncan Robinson. Detroit completó la gesta en el cierre para asegurar la ventaja e iniciar la campaña con un sólido golpe de autoridad ante uno de los rivales más fuertes del Este.

Tras este flamante choque inaugural de la temporada regular, la causa de Maine se llevó su primer revés en la zafra, mientras que Detroit Pistons con autoridad buscaría de repetir lo conseguido el curso anterior, dominando la Conferencia Este.