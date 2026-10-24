Poder criollo guía la victoria lupulosa en Juego 1 de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee picaron adelante en el primer compromiso de la Serie Mundial tras derrotar 3-2 a los Rays de Tampa Bay en un apretado duelo de gran efectividad en el pitcheo y de bateo oportuno.

El conjunto de Milwaukee pegó primero en la misma parte baja del primer episodio. Tras un imparable de Jackson Chourio, Christian Yelich conectó un triple al jardín central para abrir la pizarra. De inmediato, William Contreras respaldó el ataque con un sencillo de línea hacia el bosque izquierdo que llevó a Yelich al plato para colocar tempranamente el marcador 2-0.

Luego de que Tampa Bay descontara con una carrera en el cuarto tramo, la figura de Chourio volvió a emerger en la baja del séptimo inning para brindar tranquilidad a la novena lupulosa. Con dos outs en la pizarra, el marabino sacó un rodado de sencillo hacia el jardín derecho para remolcar a Cooper Pratt desde la antesala, marcando una anotación crucial para colocar el choque 3-1.

Los Rays amenazaron en la apertura del noveno episodio al fabricar una rayita adicional frente al cerrador Trevor Megill, pero el relevista de Milwaukee apretó para retirar el último out y acreditarse su quinto juego salvado de la postemporada.

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Asimismo, la victoria desde la loma fue para Jacob Misiorowski luego de una providencial salida de 5 entradas completas de una carrera limpia, mientras que Nick Martinez cargó con el descalabro al permitir dos anotaciones en 5.0 episodios de labor.

Finalmente, William Contreras terminó la jornada como el jugador más destacado del partido al irse de 3-2 con un boleto negociado y una carrera impulsada. Por su parte, Jackson Chourio cerró una brillante actuación de 4-2 con una anotada y una impulsada clave para sentenciar el triunfo de los Cerveceros.