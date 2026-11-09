Raquetas de 7 países en el Panamericano Másters

En el majestuoso escenario del Centro de Convenciones “Simón Bolívar” de La Carlota, en Caracas, se cumplirá hasta el domingo 15 de noviembre el Campeonato Panamericano Másters de Tenis de Mesa 2026.



El torneo cuenta con la presencia de delegaciones de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Venezuela con alrededor de 280 atletas experimentados, y en donde la presidenta Delcy Rodríguez compite en la modalidad de dobles mixtos junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



La agenda oficial arrancó en la mañana de este lunes con la recepción de delegaciones, la reunión de delegados y los primeros encuentros de la fase de grupos por equipos.



El reglamento evaluado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa contempla categorías divididas por género masculino y femenino con rangos de edad entre 30 y +85 años en sencillos y 30-80 en lo referentes a los dobles.



Al tratarse de un certamen continental abierto por categorías de edad, en el que el país anfitrión juega con cupos ampliados -pudiendo inscribir hasta 5 equipos por género y categoría según el reglamento de la ITTF-Américas-, la representación criolla cuenta con una amplia concurrencia de exponentes nacionales en las distintas divisiones quinquenales y modalidades de dobles e individuales.

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Las rondas de eliminación simple de equipos y los dobles mixtos se disputarán el 11 de noviembre, seguidos por los dobles masculino y femenino y el inicio de los grupos individuales el 12 y 13.



Las etapas definitivas de individuales y las categorías Open se jugarán hacia el final de la semana, culminando el 15 de noviembre en donde se desarrollarán las finales para determinar a los campeones.

Premiados destacados

Los hermanos Rodríguez Gómez se quedaron con el segundo puesto del Panamericano Máster de Tenis de Mesa que se disputa en la ciudad de Caracas en el primer día de competencia de este torneo.

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, compitió este lunes en la modalidad de dobles mixtos junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez.

La mandataria fue reconocida con la medalla de bronce en femenino por equipo y en la modalidad dobles mixtos, la pareja de los hermanos Rodríguez obtuvo la medalla de plata.

Esta competencia, avalada por la Federación Internacional de Tenis de Mesa, reúne del 9 al 15 de noviembre a 279 atletas procedentes de 9 países de la región.

El certamen se disputa en mesas simultáneas bajo las modalidades de individuales, dobles y dobles mixtos para definir el avance a las siguientes fases del torneo.

El evento internacional destaca por promover la integración deportiva regional y el desarrollo competitivo de la categoría máster en el país, consolidando a la capital venezolana como epicentro de grandes citas del deporte continental.