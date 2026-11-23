Este domingo en el marco de las celebraciones con los Campeones del Clásico Mundial el Estadio Monumental recibió una visita histórica, el comisionado de la Major League Baseball (MLB) Rob Manfred.

La noticia fue dada a conocer por el Ministro del Deporte Franklin Cardillo quien a través de sus redes sociales indicó que Manfred pudo hacer un recorrido por el Estadio Simón Bolívar, uno de los escenarios más emblemáticos del beisbol en la región.

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En el mensaje compartido por Cardillo indicó: “Venezuela sigue proyectándose ante el mundo del beisbol con infraestructura de primer nivel y una afición que vive el deporte con el alma”

El comisionado estuvo acompañado además del mánager campeón del Clásico Mundial Omar López quien el pasado viernes dio la noticia de la visita del encargado de la MLB al país para estudiar la posibilidad de traer las Grandes Ligas a Venezuela.