Sebastián Rivero afirma que mejoró su estrategia de hacer swing

El receptor de los Tiburones de La Guaira, Sebastián Rivero, afirmó que su actuación en la victoria de los salados por 10-6 ante los Navegantes del Magallanes es lo que pretende demostrar a lo largo de la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra los filibusteros, donde pegó su primer cuadrangular de la temporada con el que impulsó tres carreras.

«Ganar este juego significa que toda esa gente de La Guaira buscaba esto. Le doy gracias a Dios por permitirme dar ese jonrón para darnos la victoria. Me mantuve agresivo en ese turno y tras ver esa recta no la desaproveché», expresó.

«Para nadie es un secreto que los muchachos están poniendo todo lo que tienen cuando salen, no se está tomando esto a lo fácil y lo más importante es que sigamos con este ritmo y sanos para poder hacer cosas buenas.

Rivero también habló sobre la gran actividad que ha tenido la última temporada dentro de las Grandes Ligas, reconociendo que esto le ha sido positivo para mejorar su rendimiento como pelotero.

«Este año se pasó más tiempo en Grandes Ligas tras hacerse los ajustes. Este año vine con un mayor foco, antes le hacía swing a todo y cambié eso, lo que me dio resultado para poder tener una mejor capacidad en la ofensiva», resaltó.

Tiburones se consagra como el equipo más ofensivo de este arranque de temporada al acumular un total de 20 carreras en sus primeros dos partidos ante Navegantes del Magallanes, situación que impulsa el estado anímico del equipo en mantener este ritmo.