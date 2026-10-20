Serie Mundial de 2026 será especial al coronar un campeón inédito

Los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee serán los protagonistas de la edición número 122 de la Serie Mundial del beisbol de las Grandes Ligas, un careo que desde su confirmación tiene tintes totalmente históricos y dejará resultados inéditos.

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De plano hay que destacar que será el primer Clásico de Otoño en el que los dos aspirantes no han ganado un título desde 1980, cuando los Filis de Filadelfia —donde militaba el criollo Jesús Marcano Trillo— derrotaron en seis juegos (4-2) a los Reales de Kansas City.

Un total de tres Series Mundiales —incluyendo esta— y sin contar cinco de las primeras seis ediciones, han sido cien por ciento inéditas. En 1920, los Indios de Cleveland vencieron en siete juegos a los Robins de Brooklyn (hoy Dodgers de Los Ángeles), en una serie al mejor de nueve desafíos (5-2).

Al mismo tiempo, OptaStats detalló que este será el primer Clásico de Octubre con dos franquicias que han estado cada una 25 o más temporadas sin alzar nunca el Trofeo del Comisionado. También destacaron que el único enfrentamiento en una ronda de campeonato en el deporte profesional estadounidense (MLB, NBA, NFL y NHL) con esos criterios se dio en la final de la Stanley Cup de 1999 (NHL) entre las Estrellas de Dallas y los Sabres de Búfalo.

Cuarto monarca primerizo en la última década

Los Cerveceros fueron fundados en 1969 como Pilotos de Seattle y los Rays llegaron en 1998 como Devil Rays, como parte de la última expansión en las Mayores. Uno de los dos será el cuarto equipo en las últimas 10 temporadas en colgarse su primer anillo, uniéndose a los Rangers de Texas (2023), los Nacionales de Washington (2019) y los Astros de Houston (2017).

La última vez que se registraron cuatro monarcas inéditos en un lapso similar fue cuando se coronaron los Angelinos de Anaheim (2002), los Cascabeles de Arizona (2001), los Marlins de Florida (1997) y los Azulejos de Toronto en 1992 (repitiendo al año siguiente).

No obstante, hay que acotar que la única otra racha similar de ganadores inéditos de la Serie Mundial comenzó a partir de 1920 con el gallardete Cleveland, seguidos por los Yankees de Nueva York (1923), Senadores de Washington (1924; hoy Mellizos de Minnesota) y Cardenales de San Luis en 1926.

Otra historia si Milwaukee se lleva los máximos honores

Por último, habría algo más de historia si Milwaukee alza el galardón, dado que han completado 57 campañas desde su fundación —sin contar la presente— sin poder alzar el trofeo. Esa es la décima sequía más larga en la Era de la Serie Mundial (desde 1903).

Al margen de la maldición del chivo que arrastró 107 zafras sin coronar a los Cachorros de Chicago (entre títulos), esta de Milwaukee ocupa el cuarto lugar entre las divisas que buscan su primera corona, detrás de Filis (77 contiendas), Orioles/Browns (63) y Rangers/Senadores (62). Los Padres de San Diego mantienen otra racha activa de 58 años sin coronarse, la cual pasaría al cuarto lugar histórico en caso de una victoria de los Cerveceros.