Silvino Bracho empata marca salvadora de José Solarte en la LVBP

El considerado mejor cerrador de la LVBP en la actualidad, Silvino Bracho, realizó su debut en la presente temporada con las Águilas del Zulia. Pese a ser emboscado con dos imparables (incluyendo un cuadrangular de dos carreras de René Pinto), el derecho supo apretar el brazo para bajar el telón.

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Bracho aseguró la victoria de las Águilas por pizarra de 5 carreras por 4 sobre los Tigres de Aragua en el cierre de la serie en Maracaibo, consiguiendo su primer juego salvado de la campaña y el número 62 de su carrera en la pelota invernal criolla. Con este rescate, empató a José Solarte en el décimo puesto de todos los tiempos en la liga venezolana.

Los próximos peldaños en la lista de apagafuegos

Los siguientes objetivos para el cerrojo zuliano en el listado histórico de salvamentos son Ronald Belisario (64), el panameño Santos Hernández (70) y Gregory Infante (72). Más adelante aparecen figuras emblemáticas como Luis Aponte (73) y Jorge Julio Tapia (76), antes de dar paso al exclusivo cuadro de honor donde se ubican los cuatro mejores:

Richard Garcés, 124

Francisco Buttó, 88

Hassan Pena, 86

Pedro Rodríguez, 79 (*)

(*): activo

Temporada tras temporada, Silvino Bracho ratifica su etiqueta no solo como el cerrojo más dominante en la actualidad, sino también como uno de los más consistentes en la historia de la LVBP.