Spartans suma su octava victoria al vencer a Pioneros

Spartans Distrito Capital inició la semana de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026 con un apretado triunfo 75-79 ante Pioneros de Caracas en el Gimnasio Elio Estrada Paredes. Con este resultado, la escuadra dirigida por Bradley Arocho alcanzó su octava victoria del certamen para colocar su registro en 8-8.

La visita tomó una ventaja inicial de seis puntos en el primer tramo impulsada por la presencia en la pintura de José Rodríguez, pero el cuadro local reaccionó en el segundo periodo con la efectividad desde el perímetro de Mayron Martínez, quien lideró la remontada de Pioneros para irse al descanso con la pizarra a favor 44-40.

Durante el tercer cuarto se desató un constante intercambio. Mientras «Petare» Martínez encabezó el ataque local tras alcanzar los 30 puntos en el choque, Spartans respondió con un parcial de 11-0 de la mano de José Sojo y canastas colectivas que mantuvieron la paridad en el electrónico, dejando el encuentro igualado 63-63 al inicio del último tramo.

En los cinco minutos finales, la defensa de Distrito Capital cerró la persiana por completo al no permitir anotaciones del rival. Cuatro puntos seguidos de Edgar Martínez le devolvieron la delantera a la visita 75-77, mientras que Nelson Palacios sentenció el choque al convertir una bandeja en jugada individual restando 47 segundos para que sonara la chicharra.

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Nelson Palacios lideró la ofensiva ganadora al anotar 17 puntos, secundado por César García y Edgar Martínez con 14 unidades cada uno, además del doble-doble de José Rodríguez con 10 tantos y 13 rebotes. Por Spartans también destacó el debut profesional del joven Oswaldo Mena a sus 20 años.

Spartans Distrito Capital recibirá este viernes a Marinos TNT Anzoátegui en el Parque Miranda., en el primer choque de una serie decisiva en la lucha por clasificar a las semifinales de la Conferencia Centro-Oriental.