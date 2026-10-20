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Tampa Bay elimina a Cleveland y se corona en la Serie de Campeonato

Los Rays se impusieron 7-3 en el sexto juego de la SCLA para sellar su boleto a la Serie Mundial

Diego Torres Contreras
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Los Rays de Tampa Bay consiguieron su buscado pase a la Serie Mundial tras vencer 7 carreras por 3 a los Guardians de Cleveland en el sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El conjunto de Florida liquidó la eliminatoria con balance de 4-2, apoyándose en una sólida labor monticular y una oportuna producción ofensiva para proclamarse campeones del joven circuito.

Freddy Peralta se llevó el triunfo desde la lomita tras completar 5 entradas y 1 tercio de labor, en los que permitió una sola carrera limpia y ponchó a tres rivales para maniatar a la toletería de Cleveland.

La artillería de los Rays brilló con los cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz, quienes impulsaron dos carreras cada uno para encabezar el ataque de los locales en su búsqueda por liquidar la serie.

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Por su parte, Richie Palacios también aportó a la causa de Tampa Bay al remolcar un par de anotaciones, coronando un racimo decisivo en las entradas finales del compromiso para dar pie a la celebración.

Con este resultado, Tampa Bay asegura su presencia en el «Clásico de Otoño», donde buscará el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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