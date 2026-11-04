Tiburones ganó cómodamente en el Monumental

Tiburones de La Guaira desplegó todo su poder con el madero para imponerse 9-4 sobre Leones del Caracas en el Estadio Monumental. El conjunto salado castigó al pitcheo melenudo desde temprano al conectar un total de 14 imparables.

La producción escuala inició en la parte alta del segundo episodio con un ataque dominante de cuadrangulares. Alcides Escobar sacó la bola por el jardín izquierdo con Rafael Marchán en circulación, seguido inmediatamente por un jonrón solitario de Javier Rivas por la pradera central que colocó la pizarra 3-0.

El propio Rivas continuó su destacada jornada en el cuarto tramo al conectar un doblete impulsor de otra carrera. Posteriormente, en la quinta entrada, Daniel Montaño hizo sonar el madero con un triple remolcador de dos anotaciones y José Córdova sumó una más con un sencillo.

La ofensiva visitante consolidó la ventaja en el sexto capítulo cuando Simón Muzziotti despachó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central con Jorge Barrosa en base. Este estacazo colocó una contundente diferencia de 9-1 que parecía sentenciar temprano el compromiso.

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Desde la lomita, el abridor Elieser Hernández se adjudicó la victoria tras firmar una sólida actuación de 5 entradas completas. El diestro apenas permitió 1 carrera limpia, otorgó un boleto y recetó 6 ponches para dominar a la toletería capitalina.

En el noveno inning, Leones amenazó con un conato de rebelión gracias a un jonrón de tres carreras de Livan Soto impulsando a Víctor Bericoto y Aldrem Corredor. Sin embargo, el relevo escualo no permitió sorpresas.