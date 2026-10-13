Tiburones se impone al Magallanes en el inicio de la LVBP

Tiburones de La Guaira debutó con el pie derecho en la prensente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar 10-6 a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La novena salada desplegó todo su potencial ofensivo para asegurar el primer triunfo del campeonato.

La ofensiva de los escualos tomó ventaja desde el propio episodio inicial cuando Yangervis Solarte conectó un cuadrangular por el jardín central que encontró a Alcides Escobar en circulación, colocando las primeras dos rayitas en la pizarra. Solarte terminaría la jornada como la figura destacada tras irse de 4-2 con cuatro carreras impulsadas.

Por su parte, el cuadro turco respondió de inmediato en la parte baja de ese primer inning con un estacazo de vuelta completa de Renato Núñez que niveló las acciones. El vendaval ofensiva continuó en el segundo tramo, donde la visita y la localía intercambiaron anotaciones para mantener la paridad.

Entre las jugadas más importantes del compromiso destacó Thairo Estrada, quien aportó a la causa valenciana al conectar un oportuno triple con elevado al jardín derecho para fletar a Damon Dues durante el segundo acto del choque.

Sin embargo, la efectividad del lineup litoralense respondió de forma contundente con un racimo de cinco carreras en el tercer inning, ventaja decisiva que le permitió a La Guaira tomar el control absoluto de las acciones hasta el cierre del encuentro.

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Desde el montículo, el relevista Alberto Mota se acreditó la victoria tras completar una entrada impecable sin permitir libertades, mientras que Ricardo Sánchez cargó con la derrota al tolerar siete anotaciones en su apertura.