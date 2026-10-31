Tiburones supera a Águilas en el Estadio Universitario

Tiburones de La Guaira venció 5-4 a Águilas del Zulia en el Estadio Universitario de Caracas, asegurando la victoria tras fabricar todas sus carreras en los primeros tres episodios del encuentro.

La novena local inauguró la pizarra en el cierre de la primera entrada mediante un doblete conectado por Jurickson Profar que impulsó dos carreras. Zulia descontó en el segundo inning con un roletazo de out impulsador de Juan Villavicencio, pero La Guaira respondió de inmediato con un elevado de sacrificio de Jorge Barrosa.

En el tercer tramo, las Águilas igualaron momentáneamente el marcador 3-3 tras un doblete remolcador de dos anotaciones conectado por Phillip Ervin. Sin embargo, en la parte baja de ese mismo inning, José Córdova pegó un sencillo productor de dos carreras que volvió a darle la ventaja a Tiburones.

El equipo visitante descontó en la octava entrada mediante un cuadrangular solitario de Víctor Arias entre los jardines derecho y central, fijando el resultado definitivo de 5-4.

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Jurickson Profar finalizó como el jugador destacado del encuentro al batear de 2-2 con un doblete, dos bases por bolas recibidas y dos carreras remolcadas.

La victoria desde el montículo fue para Johan Moreno tras trabajar dos entradas en blanco, la derrota la cargó Peniel Otaño al permitir cinco carreras limpias en dos episodios y el juego salvado se lo acreditó Eduardo Paredes.