Tigres de Aragua arranca con triunfo firme ante Caribes

Tigres de Aragua debutó con autoridad al imponerse 8-4 frente a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz. La ofensiva bengalí respondió desde temprano en el compromiso para asegurar una cómoda ventaja en el marcador.

La figura indiscutible del partido fue el inicialista David Rodríguez, quien despachó dos cuadrangulares solitarios (el primero en la segunda entrada y el segundo en el novenotramo) para liderar el ataque con par de carreras impulsadas y dos anotadas.

El despliegue de poder de los visitantes incluyó un jonrón de Keyber Rodríguez en la novena entrada, sumándose a las producciones previas de Lorenzo Cedrola y al aporte de maderos como el de Alberth Martinez con doble impulsor. Por su parte, la ofensiva local intentó reaccionar en el sexto episodio con un vuelacercas de dos carreras conectado por Gabriel González.

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Desde el montículo, el relevista Chester Pimentel se acreditó la victoria tras laborar 1.1 episodios sin permitir libertades, mientras que José Rodríguez cargó con el revés local.

Con este sólido desempeño colectivo, los Tigres suman su primer triunfo de la campaña en suelo oriental.