Tigres de Aragua deja en libertad a Eduardo Escobar

La gerencia de los Tigres de Aragua anunció este domingo la liberación del pelotero Eduardo Escobar, poniendo fin a una etapa que comenzó en la temporada 2014-2015.

Durante su estancia con el conjunto de Maracay, el bateador se convirtió en uno de los referentes dentro de la plantilla tanto por su aporte ofensivo como por su rol de liderazgo en el club house.

A lo largo de su paso por el José Pérez Colmenares, «El de La Pica» disputó un total de 151 compromisos en fase regular, registrando un promedio de bateo de .256 y un OPS de .728 con el uniforme «bengalí». Entre sus logros más destacados con la divisa figura su contribución en el campeonato de la LVBP obtenido en la zafra 2015-2016.

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En lo internacional, Escobar construyó una trayectoria de 13 temporadas en Grandes Ligas, certamen en el que acumula 1.363 juegos disputados vistiendo la camiseta de seis organizaciones distintas. El infielder fue convocado al Juego de Estrellas en la edición de 2021 y vio acción en ocho encuentros de postemporada defendiendo a los Mellizos de Minnesota, Cerveceros de Milwaukee y Mets de Nueva York.

Con esta decisión, la organización felina desvincula a uno de los nombres más notorios de su historia reciente, agradeciendo su desempeño en el terreno de juego en comunicado lanzado a través de sus redes sociales.