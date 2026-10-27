Tigres resiste y vence en el Monumental

Tigres de Aragua se llevó una victoria vital 9-8 frente a Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar. La tropa bengalí supo construir una ventaja importante desde el inicio del choque, resistiendo el ataque capitalino sobre el final.

Caracas tomó la delantera en el primer episodio con sencillo impulsor de Leandro Cedeño. Sin embargo, la ofensiva aragüeña respondió de inmediato en el segundo acto al dar vuelta a la pizarra mediante imparable de Lorenzo Cedrola y un cuadrangular de dos carreras de Gorkys Hernández que puso el juego 4-1.

El ataque visitante continuó produciendo de forma paulatina para ampliar la diferencia. Un doblete remolcador de Jesús Rodríguez en el quinto tramo, sumado a conexiones oportunas en el sexto y séptimo inning, le permitieron a Tigres tomar ventaja de 7-1.

Leones intentó reaccionar en el octavo capítulo al fabricar un racimo de tres anotaciones liderado por imparable de Aldrem Corredor, aunque Aragua respondió en la alta del noveno con un elevado de sacrificio de René Pinto para colocar la pizarra 9-5.

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En la parte baja de la novena entrada, la alineación melenuda amenazó embasando corredores y apretando la ventaja visitante al anotar tres carreras tras un roletazo para doble matanza de Víctor Bericoto. Pese a la presión con el 9-8 y la del empate en circulación, el relevo aragüeño puso punto y final al choque.

Con este triunfo, Tigres asegura un festejo clave fuera de casa en un duelo de alta intensidad ofensiva que acumuló 29 imparables entre ambos conjuntos.