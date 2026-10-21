Tigres siguen dominando tras vencer a las Águilas

Tigres de Aragua consiguió un importante triunfo en calidad de visitante tras vencer 5-1 a las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo.

La embestida de Aragua comenzó en la parte alta del tercer episodio cuando Lorenzo Cedrola abrió la pizarra con un sencillo impulsor que envió a Leobaldo Cabrera al plato. Acto seguido, David Rodríguez conectó un oportuno doble hacia el jardín central ante los envíos de Chris Roller, remolcando a Cedrola y a Gorkys Hernández para colocar rápidamente el juego 3-0.

Las Águilas rompieron el cero en el sexto tramo, pero los Tigres respondieron de inmediato en la parte alta del séptimo inning para sentenciar las acciones. Rodríguez volvió a destacar al impulsar a Keyber Rodríguez tras un batazo con error del campo corto rival, mientras que Alberth Martínez sumó la quinta rayita con un sencillo remolcador que llevó a Cedrola a la registradora.

En la loma, Ronnie Williams se acreditó la victoria tras completar 3.0 entradas en blanco de labor de relevo, acumulando un ponche sin otorgar boletos. Además, el lanzador Connor Curlis fue distinguido como el jugador destacado del compromiso al lanzar también tres episodios impolutos sin permitir anotaciones limpias.

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Por el bando rapaz, el abridor Jason Bollman cargó con la derrota al tolerar tres carreras limpias en 3.0 entradas de actuación. A pesar de los intentos locales por reaccionar, el pitcheo de los Tigres se mantuvo firme permitiendo apenas cinco imparables en todo el encuentro para sellar el triunfo.