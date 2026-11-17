Trotamundos de Carabobo derrotó 71-61 a Pioneros de Caracas en el Forum de Valencia, en la continuación de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). El quinteto capitalino dominó la primera mitad y batalló de igual a igual durante tres cuartos, pero una sequía ofensiva y las pérdidas de balón en el cierre decantaron el triunfo.

El Expreso Azul tomó la iniciativa en el primer parcial (19-15) apoyado en la efectividad de Diego Sulbarán, David Cubillán y Kelvin Caraballo. No obstante, la visita respondió en el segundo cuarto gracias al aporte desde el banquillo de Mayron Martínez, Morris Sierralta y Yustin Llerena, sumado al juego interior de Jovanni Díaz, lo que permitió a los dirigidos por Ricardo Moreno irse al descanso arriba 36-35.

Tras el intermedio, el compromiso adquirió mayor rigor físico y paridad en el tabloncillo. Mientras Cubillán y Caraballo lideraban las ofensivas carabobeñas en la pintura, Carlos García y Edry González sostenían a la escuadra caraqueña en un constante intercambio de canastas que dejó la pizarra 52-51 a favor de los anfitriones antes de los diez minutos finales.

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En el último cuarto, Pioneros perdió claridad en ataque y cedió terreno en la batalla por los rebotes. Trotamundos capitalizó las pérdidas de balón de la visita mediante bandejas rápidas en transición para despegarse definitivamente en el marcador y asegurar la victoria en casa.

En el plano individual por Pioneros, Jovanni Díaz comandó el ataque con un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes, escoltado por Heissler Guillent (10 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes) y Edry González (10 unidades, 3 capturas y 2 asistencias). El conjunto capitalino regresará ahora a Caracas para recibir este martes 18 de noviembre a Guaiqueríes de Margarita en La Montaña.