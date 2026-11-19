Spartans Distrito Capital vio interrumpida su racha de victorias en la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026 tras caer 87-72 ante Trotamundos de Carabobo este miércoles en el Forum de Valencia. A pesar de mantenerse en pelea durante tres períodos, el conjunto capitalino cedió ante la intensidad defensiva y el acierto exterior de los locales en el tramo decisivo.

El cuadro dirigido por Julio Duquela tomó el control desde el salto entre dos mediante un parcial inicial de 9-3 y cerró el primer cuarto arriba 26-22 gracias a seis triples que castigaron las ayudas defensivas de la visita.

En el segundo tramo, los carabobeños ampliaron su ventaja hasta por 13 puntos (48-35) con una destacada labor de Fernando Fuenmayor y el aporte colectivo de diez de sus once jugadores, aunque Spartans respondió con una corrida de 7-0 antes del descanso para recortar la distancia a 48-42.

Tras el intermedio, dos lanzamientos de larga distancia de Diego Sulbarán devolvieron tranquilidad a los anfitriones ante las dificultades de la visita en el balance defensivo y los rebotes. Sin embargo, los dirigidos por Bradley Arocho encontraron fluidez ofensiva apoyados en el juego interior de José Rodríguez y los triples de César García y Nelson Palacios, aprovechando la sequía perimetral del Expreso Azul para llegar al último cuarto abajo por solo una posesión (62-59).

En el período definitivo, Spartans tuvo la oportunidad de igualar las acciones con seis minutos en el reloj (68-65), pero una pérdida de balón derivó en un triple rival que cambió el rumbo del encuentro. A partir de ese momento, Trotamundos manejó los tiempos de la mano de David Cubillán y Fuenmayor, castigando las segundas oportunidades y los espacios defensivos para firmar un parcial final de 19-7 que sentenció la victoria.

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En lo individual por el quinteto de Distrito Capital, Nelson Palacios lideró la ofensiva con 17 puntos (5/6 en tiros de campo), 3 rebotes, 2 asistencias y 3 robos. Lo secundaron César García, con 15 unidades, 3 asistencias, un robo y un bloqueo, y José Rodríguez, quien aportó 13 tantos y 5 capturas en la pintura.

Por su parte, el Más Destacado del cotejo fue Fernando Fuenmayor con registro de 24 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias.