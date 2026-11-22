Trotamundos de Carabobo venció 81-50 a Costaneros de Puerto Cabello en el Forum de Valencia para clasificar a las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto. Los dirigidos por Julio Duquela respaldaron el triunfo con una sólida defensa desde el arranque.

El Expreso Azul marcó el ritmo en el primer cuarto al imponerse 24-7 con intensidad defensiva y mantuvo la ventaja al descanso por 40-26 pese a los intentos de respuesta de la visita. En el tercer período, el equipo local amplió la diferencia a 67-38 tras acelerar el ataque y frenar la ofensiva rival.

En el último tramo, Trotamundos conservó el dominio hasta concretar la victoria por 31 puntos en casa. Fernando Fuenmayor lideró el ataque carabobeño con 20 unidades, acompañado por Anthony Reyes y Fabrizio Pugliatti, quienes aportaron 10 puntos cada uno.

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Con la clasificación asegurada, Trotamundos cerrará la serie particular frente a Costaneros el próximo lunes 23 de noviembre en el litoral carabobeño.