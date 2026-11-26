Luego de la acción que llenó el autódromo de Ciudad Guayana, en el que se celebró las válidas dos y tres de la categoría Civic, llegó el momento de cerrar la temporada en Turagua.

El automovilismo nacional tendrá su encuentro de fin de año el sábado 12 y domingo 13 de diciembre.

La Fórmula 1600, GT Series y Civic Pro compartirán la pista en un fin de semana con distintas copas en disputa y campeonatos por definir.

La Fórmula 1600 disputará su novena y décima válida, sumando los monoplazas a la programación del evento.

Por su parte, GT Series celebrará su cuarta válida, con la participación de las divisiones Turismo, Súper Turismo y Gran Turismo.

Fuerte competencia

La definición de los títulos de la Civic Pro y Civic ProAm marca el gran atractivo del fin de semana, categoría que corre con el respaldo de Honda de Venezuela y que disputará la cuarta y quinta válida, las últimas de su calendario.

El encuentro reunirá distintas propuestas de competición en un mismo escenario: los monoplazas de la Fórmula 1600, los autos de GT Series y las carreras de la Civic Pro como plato principal.

Pilotos y equipos afrontarán dos jornadas en las que cada resultado tendrá peso en la clasificación de sus respectivas categorías.

VXS transmitirá en vivo el Gran Premio de Turagua 2026, para que los aficionados también puedan seguir las competencias y la definición de los campeonatos a distancia.

El público podrá disfrutar en el autódromo de un fin de semana para acompañar a sus pilotos y compartir en familia el cierre de temporada enmarcados en un ambiente no solo programado para fanáticos sino para toda la familia.