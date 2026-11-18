Venezuela ascendió hasta el tercer puesto del Ranking Mundial de Beisbol Masculino de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), igualando la mejor clasificación en la historia del país —alcanzada previamente en 2025— y erigiéndose como la principal potencia del continente americano.

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La actualización del escalafón fue publicada este miércoles por el ente rector de la disciplina, apenas dos días después de la consagración de los dirigidos por Néstor Corredor en la Copa Mundial Sub-23 en Nicaragua.

Con un total acumulado de 4.360 puntos, la delegación nacional desplazó a Estados Unidos (4.293) y Corea del Sur (4.057), selecciones que cedieron un peldaño cada una. En la cúspide de la clasificación se mantiene Japón (6.149), escoltado por China Taipéi con 5.252 unidades.

Un año histórico de doble conquista mundial

El ascenso meteórico del beisbol venezolano responde a una cosecha sin precedentes durante el calendario competitivo de 2026, año en el que se disputaron tres certámenes orbitales: el Clásico Mundial de Beisbol y la Copa del Mundo Sub-23 —ambos conquistados por Venezuela—, además del Mundial Sub-15 celebrado entre finales de septiembre y principios de octubre, donde Estados Unidos se alzó con el trofeo, al derrotar a Dominicana en el juego por el campeonato.

Gracias a este dominio, Venezuela acumuló 2.135 puntos en lo que va de año, convirtiéndose en la única nación capaz de superar la barrera de las dos mil unidades en el presente ciclo.

Top 10 del Ranking Mundial WBSC

El reacomodo en la zona alta trajo consigo ascensos notables para Panamá y Australia —subcampeón en Nicaragua—, además del retroceso de novenas tradicionales del Caribe y Norteamérica como República Dominicana y México: