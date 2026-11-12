Venezuela debutó con victoria ante Ecuador en el U16

La selección de Venezuela consiguió un debut soñado en el inicio del clasificatorio sudamericano de la FIBA ​​U16 Femenina AmeriCup 2027 que se disputan en el Gimnasio Ciudad de La Asunción, en la Isla de Margarita.

El cuadro criollo logró superar con un marcador de 73-67 al combinado nacional de Ecuador para demostrar que su casa se respeta tras un partido en el no perdieron la ventaja en ningún momento.

La vinotinto de las alturas U16 arrancó con fuerza en el primer cuarto al lograr sacar un marcador parcial de 20-12, mientras que en el segundo periodo Ecuador logró recortar distancia pero sin poder darle vuelta al marcador.

Para el descanso Venezuela volvió a marcar la pauta en el tabloncillo con el trabajo de Camila Espinoza, Sabrina Calzadilla y Fabiola García, lo que les permitió quedarse con el tercer cuarto de juego con un parcial de 17-13.

Ya en el último periodo el equipo se dedicó a mantener la ventaja que poseían, mientras que Ecuador hizo lo imposible para darle vuelta al juego, dejando un parcial de 16-19 a favor de los visitantes, aunque sin poder quedarse con el resultado a su favor.

Fabiola García fue la más destacada por Venezuela al terminar el juego con un doble-doble de 11 puntos, 13 rebotes, tres bloqueos y dos robos en 30:41 minutos de juegos.

Camila Espinoza también apoyó al equipo tras anotar 15 puntos, cinco rebotes y dos robos, mientras que Calzadilla fue la líder anotadora con 16 puntos, tres rebotes, tres asistencias y tres robos en el duelo.

Venezuela se enfrentará este jueves al combinado nacional de Paraguay a las 7:30 pm (hora local) para buscar su segundo triunfo ante un equipo que ya fue derrotado de forma aplastante por Uruguay con un marcador de 72-46.