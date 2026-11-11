Venezuela iniciará la Súper Ronda invicta y como candidata al título

La selección venezolana de béisbol Sub-23 ya conoce a sus rivales para la Súper Ronda de la Copa Mundial que se disputa en Nicaragua. El equipo dirigido por Néstor Corredor arrancará esta fase decisiva este jueves en una posición inmejorable, tras completar una ronda de grupos perfecta con foja de 5-0 y habiendo superado 7-1 a la novena de Japón en su último encuentro de la primera fase.

Lee también: Brad Ausmus es el nuevo mánager de los Astros

El panorama de clasificados del Grupo B se terminó de definir luego de que Corea del Sur sellara su pase junto a Venezuela y Japón, mientras que en el emparejamiento del Grupo A la paridad fue extrema.

Detrás de los líderes Australia (4-1) y Puerto Rico (3-2), se produjo un cuádruple empate con foja 2-3 entre China Taipéi, Panamá, Nicaragua y Chequia. Aplicando el reglamento oficial de la WBSC mediante el duelo directo entre los involucrados, China Taipéi y Panamá dejaron récord de 2-1 entre los empatados —por 1 y 2 de nicaragüenses y checos— y después obtuvo el tercer boleto gracias a su triunfo previo sobre los canaleños el 8 de noviembre.

De acuerdo con las normativas del certamen, las selecciones avanzan a la Súper Ronda conservando los resultados obtenidos contra los rivales de su mismo grupo que también lograron clasificar.

Bajo este criterio, la tropa criolla inicia la Súper Ronda con registro de 2-0 (gracias a sus victorias ante Japón y Corea del Sur), otorgándole una ventaja fundamental para buscar un cupo en la gran final por el metal dorado.

Inicio de la Súper Ronda ante Australia

El Estadio Nacional Soberanía de Managua será la sede central para los tres compromisos de Venezuela, que abrirá fuego este jueves a las 4:30 PM (hora de Venezuela) ante Australia, que tuvo a John Lemm como uno de los líderes ofensivos de la primera fase, al terminar primero en promedio (.556), Slugging (1.222), imparables (10) y triples (2).

Adicionalmente, Australia también arrancará esta Súper Ronda con foja de 2-0, tras haber derrotado en su grupo a Puerto Rico y China Taipéi, por lo que es vital un triunfo ante los dirigidos por Shayne Watson.

Tras medirse ante la selección océanica, será turno de enfrentar el viernes a Puerto Rico (12:30 PM) y el carearse el sábado frente a China Taipéi (8:30 PM) para cerrar la instancia.