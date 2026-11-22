Venezuela hizo historia al recibir por unanimidad la sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030, luego de obtener los 37 votos favorables de los miembros de Caribe Sport durante una asamblea celebrada de manera virtual, en la que Caracas fue aprobada como ciudad anfitriona de esta importante fiesta multidisciplinaria.

La presentación de la candidatura venezolana estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; la alcaldesa de Caracas y almiranta en jefa, Carmen Meléndez; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, y su directora técnica, Magdampi Marín, quienes expusieron ante los representantes de los organismos deportivos de la región los detalles organizativos, técnicos y logísticos que tiene preparado el país para asumir este compromiso internacional.

La propuesta fue presentada ante los representantes de las naciones y territorios que integran Caribe Sport, provenientes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Una vez culminada la exposición, se procedió a la votación, que arrojó un resultado contundente de 37 votos a favor y ninguno en contra, otorgándole a Venezuela la responsabilidad de organizar la XXVI edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Alto nivel organizativo

El presidente de Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, oficializó la decisión y destacó la profesionalidad del equipo venezolano durante el proceso de postulación.

«Fue un placer recibir la postulación de Caracas como sede de esta edición porque Venezuela tiene el sentido de profesionalidad, a pesar de las dificultades que atravesaron, ustedes le ponen el rigor y el respeto que establecen nuestros estatutos, lo cual es muy importante. Dicho esto y después de esta votación podemos certificar que Caracas es la sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030», expresó.

Venezuela comprometida

Por su parte, el ministro Cardillo manifestó su emoción por la histórica designación y ratificó el compromiso de Venezuela con la organización de este evento.

«Es imposible no emocionarse por esta histórica asignación de Caracas como sede de estos XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. Nosotros somos unos apasionados del deporte, amamos el deporte, nos corre por las venas y recibimos esta sede con mucha pasión y compromiso, porque los beneficiados en todo esto serán nuestros atletas, entrenadores, jueces, árbitros, presidentes y presidentas que van a recibir a toda la élite de la región», manifestó.

El titular de la cartera deportiva también destacó la presencia de las autoridades y los equipos de trabajo que han acompañado el desarrollo del deporte venezolano, al tiempo que expresó el sentimiento de orgullo que representa esta designación para el país.

«Esta sala está llena de autoridades deportivas del país, de equipos de trabajo que han acompañado el desarrollo deportivo de Venezuela durante mucho tiempo, por eso nuestras lágrimas son de emoción para Venezuela. Aquí los esperaremos con los brazos abiertos», agregó Cardillo.

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Trabajo en equipo

Entre tanto, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, agradeció la confianza depositada por los miembros de Caribe Sport y aseguró que el equipo multidisciplinario continuará trabajando para garantizar el éxito de la cita regional.

«Agradecemos a todos por la confianza de que Caracas sea la sede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030, todo este equipo profesional seguirá trabajando fuerte. Muchísimas gracias de parte del Comité Olímpico Venezolano y toda su directiva, el Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Caracas, todo el Ejecutivo Nacional y todo este equipo maravilloso que estará siempre dispuesto para que Venezuela brille en materia deportiva», expresó emocionada.

Asimismo, la alcaldesa de Caracas Meléndez, manifestó la alegría de la capital venezolana por la decisión y extendió una invitación a todas las delegaciones de la región.

«Querido presidente y a toda la asamblea, Caracas recibe con mucha emoción esta gran decisión que tomaron en el día de hoy y en nombre de todos los venezolanos y venezolanas les decimos que los esperamos aquí a cada uno. Venezuela los recibirá de la mejor manera. Muchas gracias», señaló.

Nueva sede

Con esta designación, Venezuela volverá a organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de más de tres décadas, la primera ocasión fue en Caracas 1959, mientras que en 1998 Maracaibo recibió la última edición de esta competencia multidisciplinaria celebrada en territorio nacional.

Ahora, 32 años después de aquella experiencia en suelo zuliano, Caracas asumirá el desafío de recibir a la élite deportiva de Centroamérica y el Caribe en 2030, con una planificación que involucra a las instituciones deportivas, el movimiento olímpico y las autoridades nacionales.

Venezuela también avanza en los preparativos para recibir los II Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026, dos compromisos internacionales que forman parte de la agenda organizativa del país y que demandan el trabajo articulado de todas las comisiones.

Anakarina Pereira / Prensa Mindeporte