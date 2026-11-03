Venezuela se alista en Nicaragua para el Mundial de beisbol U23

La selección venezolana de beisbol sub-23 ya se encuentra en suelo nicaragüense ajustando las piezas finales para su participación en la Copa Mundial de la categoría, certamen donde la misión será reconquistar el campeonato obtenido en la edición de 2021 en México.

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El estratega Néstor Corredor, flamante miembro del cuerpo técnico campeón de la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee, estará al frente del combinado criollo, el cual comparte el Grupo B con Sudáfrica, Japón (vigente monarca de la categoría), Corea del Sur, Gran Bretaña y Cuba.

El estreno del conjunto nacional está pautado para este viernes 6 de noviembre en condición de home club frente a Sudáfrica, en el Estadio Soberanía de Managua. A partir de ahí, la delegación se trasladará al Estadio Roberto Clemente, en Masaya, para disputar los compromisos restantes de la ronda de grupos.

Calendario de Venezuela en la Ronda de Grupos

El camino del Team Beisbol en la ronda inicial será el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: vs. Sudáfrica (Homeclub) — 8:30 p.m.

vs. Sudáfrica (Homeclub) — 8:30 p.m. Sábado 7 de noviembre: vs. Gran Bretaña (Visitante) — 8:30 p.m.

vs. Gran Bretaña (Visitante) — 8:30 p.m. Domingo 8 de noviembre: vs. Corea del Sur (Homeclub) — 8:30 p.m.

vs. Corea del Sur (Homeclub) — 8:30 p.m. Lunes 9 de noviembre: vs. Cuba (Visitante) — 2:00 p.m.

vs. Cuba (Visitante) — 2:00 p.m. Martes 10 de noviembre: vs. Japón (Visitante) — 2:00 p.m.

Cabe destacar que en la edición de 2024, en la que Venezuela avanzó a la Súper Ronda y concluyó en el quinto lugar al mando de Robert Pérez, el conjunto nacional también coincidió en el grupo con Sudáfrica y Corea del Sur. En aquella oportunidad, la novena criolla sumó sendas victorias por marcadores de 10-0 y 8-4, respectivamente.

Cuerpo técnico y nómina con experiencia

Tanto el roster de peloteros como el cuerpo técnico destacan por su amplia trayectoria, al integrar a figuras con rodaje en las Grandes Ligas, la LVBP y parte del staff que conquistó el Clásico Mundial de Beisbol.

Roster

Lanzadores:

Andry Lara, Andrés Parra (PZ), Juan Rojas (PZ), Henson Leal, Josbel García, Yujanyer Herrera, Albert Rivas, Riskiel Tineo, Saúl García, Davidxon Lara, Alejandro Hidalgo, Miguel Mejías y Nelvis Ochoa.

Receptores:

Luis Caicuto

Giovanny Rivero (segunda participación en el Mundial Sub-23)

Infielders:

Jeremy Rivas

Diego González

Jesús Castillo

Diosfran Cabeza

Johnfrank Salazar

Lewis Castillo (segunda participación en el Mundial Sub-23)

Jardineros:

Byron Chourio

Brailyn Antúnez

Joan Delgado

Cuerpo Técnico y Gerencia

Mánager: Néstor Corredor

Néstor Corredor Coach de Banca: Víctor Martínez

Víctor Martínez Coach de Bateo: Carlos Méndez

Carlos Méndez Coach de Bateo Asistente: Miguel Cabrera

Miguel Cabrera Coach de Pitcheo: Luis Meza

Luis Meza Coach de Bullpen: Juan Graterol

Juan Graterol Coach de Primera Base: Dennis Malavé

Dennis Malavé Coach de Tercera Base: Juan Francia

Juan Francia Catcher de Bullpen: Javier Bracamonte

Javier Bracamonte Entrenador: Joan Fernández

Joan Fernández Acondicionamiento Físico: César Yépez

Gerencia: Francisco Cartaya (Gerente Deportivo), Rafael Yáñez (Gerente de Scouting) y Luis Martínez (Delegado).