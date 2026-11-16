Venezuela se corona campeón del mundo Sub-23 por segunda vez

De qué forma cierra el año Venezuela, con su segundo título de beisbol a nivel internacional, primero fue en el Clásico Mundial de Beisbol y en esta ocasión, revalidando el gallardete del orbe Sub-23 obtenido en 2021 en México.

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Los muchachos de Néstor Corredor pasaron página rápidamente de la derrota ante China Taipéi por la vía de la misericordia en la última jornada de la Súper Ronda y este domingo blanquearon a Australia por pizarra de 5-0 en el Estadio Nacional Soberanía de Managua para obtener el título de la Copa del Mundo Sub-23 que se celebró en Nicaragua.

Tras dos innings sin movimiento en el marcador, Venezuela trazó su ruta de ataque después de dos outs en la tercera entrada. Giovanny Rivero recibió boleto con bases llenas para impulsar la primera carrera del partido en las piernas de Byron Chourio. Seguidamente, Diego González conectó sencillo que trajo dos más en las piernas de Lewis Castillo y Johnfrank Salazar para poner la pizarra 3-0.

La fiesta siguió en la baja del cuarto. Lewis Castillo despachando imparable al jardín izquierdo para impulsar a Joan Delgado y un capítulo después Brailyn Antúnez hizo lo propio para remolcar a Jesús Castillo con la carrera definitiva.

Andry Lara se fajó desde la loma

Andry Lara se llevó su segunda victoria de la Copa. Lanzó seis innings en los que apenas permitió tres imparables, no otorgó boletos y ponchó a 11 contrarios. El derrotado fue Benjamin Karakasis (0-1) y Alejandro Hidalgo sacó los últimos tres outs para sellar el campeonato.

Con su actuación, Andry Lara fue galardonado como el MVP del juego por el campeonato. Entretanto, Johnfrank Salazar terminó el torneo como líder en carreras impulsadas (10) y Diego González hizo lo propio en el apartado de OBP (.621). En la rama del pitcheo, Andry Lara fue uno de dos serpentineros calificados que no permitió carreras en todo el torneo.

Cabe destacar que la delegación criolla finalizó el torneo con marca de ocho victorias y tan solo una derrota, además de cinco blanqueos que ratifican a Venezuela como el equipo más completo de todo el certamen al anotar 64 carreras y recibir solo 24 en 58 innings de trabajo.