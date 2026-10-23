Venezuela supera a Chile en la segunda jornada del Clasificatorio Sudamericano U16

La selección venezolana de baloncesto derrotó 62-58 a su similar de Chile en el Gimnasio Municipal de Castro, en el marco de la segunda fecha del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 2027.

Venezuela se apoyó en un racha inicial de 9-0 para dominar el primer cuarto 13-7, ampliando la brecha al descanso a un 30-18 tras aprovechar las 12 pérdidas de balón cometidas por la escuadra chilena en la primera mitad. El trabajo de Jhon Sánchez y la agresividad en el ataque de Chris Echezuría permitieron al quinteto criollo sacar una ventaja máxima de hasta 14 puntos en el segundo periodo.

En el tercer cuarto, Chile recortó la distancia ajustando su ataque en la pintura, pero las oportunas apariciones de Jaasiel Piña frenaron la reacción rival. Un triple desde la esquina de Piña en el último segundo del periodo restauró la diferencia de diez unidades para Venezuela, cerrando el parcial 49-39 a favor de la visita.

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Durante el tramo final del compromiso, Chile apretó el marcador mediante un parcial de 11-3 encabezado por César Lara y Tyrese Jones, colocándose a tan solo dos puntos (60-58) a falta de minuto y medio por jugar. Sin embargo, dos tiros libres convertidos por Echezuría y un robo de balón decisivo de Sánchez en el último minuto sellaron la victoria venezolana.

Finalmente, Chris Echezuría lideró la ofensiva nacional con 17 puntos y 8 rebotes, secundado por Jaasiel Piña con 14 unidades (cuatro triples) y un destacado trabajo en los tableros de Jhon Sánchez, quien aportó 9 tantos y 15 rebotes. Venezuela buscará su segunda victoria del torneo este viernes 23 de octubre cuando enfrente a la selección de Ecuador a partir de las 7:00 p. m.