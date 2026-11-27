La selección de Venezuela derrotó 69-46 a Ecuador en la primera jornada de los Pre-Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029, resultado que marcó el debut oficial de Alexis Cedres como director técnico del equipo mayor masculino y el regreso al triunfo en casa tras más de un año.

El quinteto inicial estuvo conformado por Franger Pirela, Yohanner Sifontes, Luis Duarte, Anyelo Cisneros y Elian Centeno, quienes mantuvieron al conjunto local al frente durante 37 minutos sin ceder nunca la ventaja en el marcador.

El conjunto criollo abrió el compromiso con una racha de 12 puntos consecutivos en los primeros tres minutos y medio, impulsado por el aporte de Centeno y Duarte. Sin embargo, Ecuador descontó tras seis minutos mediante una corrida de 10-0 liderada por Erick Mecías, aprovechando las 10 pérdidas de balón cometidas por los locales para cerrar el primer cuarto 12-10.

En el segundo tramo, los ecuatorianos igualaron brevemente el marcador antes de que triples de Cisneros y Sifontes devolvieran la delantera a Venezuela, que se marchó al descanso arriba 27-23 pese a acumular 17 pérdidas en la primera mitad.

Tras el entretiempo, Venezuela amplió la diferencia con un parcial de 22-7 en el tercer cuarto sustentado en la presión defensiva y la circulación del balón. Una racha de 16-0 en poco más de seis minutos, impulsada por tres robos consecutivos en 40 segundos que terminaron en bandejas, colocó la pizarra 49-30 ante un rival que registró 13 pérdidas en ese período y no contó con segundas oportunidades en el rebote.

En el cierre, Ecuador intentó reaccionar, pero la respuesta inmediata de Pirela y Duarte con ocho unidades seguidas cerca del aro frenó el avance visitante. Para culminar el choque, triples consecutivos de Carlos Fulda, Yeferson Guerra y del debutante Nicolás Palma aseguraron la diferencia definitiva de 23 puntos.

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En lo individual, Elian Centeno registró un doble-doble de 12 puntos (6 de 8 en tiros de campo), 10 rebotes, tres robos y dos bloqueos, mientras que Luis Duarte aportó 12 unidades, cinco capturas, dos asistencias y dos recuperaciones. Franger Pirela finalizó con 11 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, y Yohanner Sifontes contribuyó con ocho tantos, cuatro rebotes y tres robos.

Con este triunfo, Venezuela deja su registro en 1-0 dentro del torneo y volverá al tabloncillo este viernes 27 de noviembre a partir de las 7:30 p. m. para enfrentar a la selección de Barbados, que también llega con marca de 1-0.