Víctor Bericoto atraviesa un momento ofensivo superlativo en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras conectar tres jonrones en igual número de partidos consecutivos por primera vez en su trayectoria dentro del circuito.

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El dato cobra un matiz especial al producirse en su totalidad frente a los Navegantes del Magallanes, novena con la cual debutó en la liga en 2022 y a la que castiga con un astronómico promedio de .350 (de 20-7), cinco extrabases y ocho carreras impulsadas en cinco compromisos durante la presente campaña.

«No me había dado cuenta de eso», confesó Bericoto respecto a su racha jonronera, en declaraciones recogidas por José Ángel Rodríguez, de LVBP.com. «La verdad, nunca trato de buscar el jonrón; siempre intento poner la bola en juego para tratar de estar en base. Creo que eso es lo más importante que nosotros queremos: tratar de fabricar las carreras que más podamos, pero bueno, me tocaron los jonrones y yo los tomo».

A las puertas de la escalera en Valencia

El slugger aragüeño coronó su más reciente exhibición ante la Nave Turca en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia al ligar de 6-3 con doblete y cuadrangular (quedándose a un triple de completar la escalera), además de registrar una carrera anotada y tres remolcadas. Con esta cosecha, arribó a 31 producidas, igualando a David Rodríguez en el segundo puesto de toda la liga, al tiempo que sus siete estacazos de vuelta entera lo empatan con Lenyn Sosa en el liderato interno de los Leones del Caracas.

«Era un buen turno, ya que él es un tremendo lanzador», explicó sobre su duelo ante el serpentinero Saúl García, el cual se extendió a siete envíos antes de desaparecer la pelota para ampliar la ventaja melenuda a 7-2 en ese instante. «Creo que estaba enfocado y pude conectar el batazo».

Química colectiva y números de Jugador Más Valioso

Más allá de su actuación individual, Bericoto atribuyó el buen paso del conjunto capitalino (que ostenta registro de 18-14, ubicado a solo tres juegos de la cima ocupada por los Tigres de Aragua) a la armonía y el compromiso compartido dentro del clubhouse.

«Este equipo es un grupo muy especial. Ninguno tiene un protagonismo por encima de otro; cualquiera de los jugadores puede hacer el trabajo. Creo que eso define a un equipo ganador», puntualizó el patrullero e inicialista, cuyo dominio con el madero lo posiciona como uno de los principales candidatos a figurar entre los finalistas al premio Jugador Más Valioso.

«Este equipo es un grupo muy especial. Ninguno tiene un protagonismo por encima de otro; cualquiera de los jugadores puede hacer el trabajo. Creo que eso define un equipo ganador», puntualizó el patrullero e inicialista, cuyo dominio con el madero lo posiciona como uno de los principales candidatos a figurar entre los finalistas al premio Jugador Más Valioso.

Es líder en OPS (1.152) y segundo tanto en promedio (.383), OBP (.488) y slugging (.664). Además, es colíder en anotadas (30) y primero en carreras creadas (34.1).