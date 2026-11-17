Un cierre de infarto le permitió a los Leones del Caracas dejar en el terreno 6-5 a los Cardenales de Lara en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Cuando la novena capitalina parecía contra las cuerdas en la baja del noveno episodio, la ofensiva local fabricó dos anotaciones con para revertir la desventaja.

El conjunto crepuscular había tomado el control desde el arranque del encuentro al fabricar tres rayitas en el primer acto, mediante un sencillo de Yohendrick Piñango y un jonrón de dos carreras de Rangel Ravelo, y sumar una más en el segundo por un error en fildeo del campocorto Marvin Alcántara. No obstante, el propio Alcántara inició la reacción caraquista en el tercero con un cuadrangular solitario, tramo donde un doble de Víctor Bericoto y un sencillo de Lenyn Sosa acercaron la pizarra 4-3.

Tras igualar las acciones en el séptimo capítulo gracias a un vuelacercas solitario de Wuilfredo Antúnez, Cardenales retomó la delantera 5-4 en la alta del octavo con un imparable productor de Danry Vásquez que remolcó a Rangel Ravelo.

Leer también: Randy Arozarena rechazó oferta calificada de Seattle

La sentencia definitiva llegó en el noveno tramo frente al relevista Gustavo Rodríguez. Con dos outs en la pizarra, Marvin Alcántara conectó un rodado fuerte al jardín izquierdo para impulsar a Wilfredo Tovar con la carrera del empate, dejando la mesa servida para que Víctor Bericoto despachara una línea al mismo sector que trajo al plato a Alcántara con la anotación del triunfo.

En el montículo, Sandy Gastón se acreditó la victoria tras retirar el noveno inning en blanco, mientras que Gustavo Rodríguez cargó con la derrota al permitir las dos carreras limpias del cierre. Por la visita, Rangel Ravelo fue designado como el Jugador Destacado tras irse de 4-3 con un jonrón y un doble.