Este jueves se pudo conocer que el jugador venezolano Víctor Reyes firmó una extensión de contrato y seguirá defendiendo los colores de los Busan Lotte Giants. De esta manera, el toletero asegura su permanencia por cuarta campaña seguida con la novena surcoreana, consolidándose como el dueño absoluto de la marca histórica de imparables en una misma zafra dentro de la Liga KBO.

Según medios de comunicación surcoreanos el jugador se encontraba en la órbita de varios conjuntos de Japón, pero no lograron llegar a un acuerdo con Reyes.

OF Victor Reyes🇻🇪 and the Lotte Giants are in agreement on a new deal, per sources.



Announcement soon. pic.twitter.com/BhwvQfeecc — Edwin Hernández Jr. (@MOP_KNOWS) November 25, 2026

La noticia fue dada a conocer por la gerencia de Lotte que comunicó de manera formal: «Hemos alcanzado un acuerdo de extensión contractual con el bateador importado Reyes por una cifra global de 1,8 millones de dólares». Este nuevo pacto representa un incremento salarial de 400.000 dólares en comparación con los 1,4 millones de dólares percibidos durante la presente edición del torneo.

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Reyes, quien llegó al conjunto de la ciudad de Busan tras firmar en la campaña del 2024, grabó su nombre en los libros dorados del circuito coreano desde su campaña de estreno. En aquella oportunidad, disputó la totalidad de los 144 encuentros programados, dejando una sobresaliente línea ofensiva con promedio al bate de .352, además de acumular 202 indiscutibles, 15 cuadrangulares y 111 carreras remolcadas.

Con esa producción el oriundo de Barcelona, quebró por primera vez en una década la plusmarca de más inatrapables en una sola temporada con 201, registro que pertenecía a Seo Geon-chang desde el 2014.