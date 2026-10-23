William Contreras con la responsabilidad de liderar a Milwaukee

El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, se consolida como una pieza esencial en la estructura del conjunto lupuloso, al punto de ser considerado por sus compañeros como un líder en toda la extensión de la palabra y una fuerza imparable dentro del terreno de juego.

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Para esta Serie Mundial, Contreras —quien formó parte del roster de los Bravos de Atlanta en el Clásico de Otoño de 2021— está llamado a potenciar sus virtudes para impulsar a su escuadra en la búsqueda del título, desplegando un bateo oportuno y una defensiva de élite para bloquear envíos, frenar el robo de bases de los Rays y dirigir la estrategia del pitcheo.

«Se siente bonito, pero un peso», comentó Contreras en declaraciones recabadas por David Venn para MLB.com. «Obviamente, me cae el peso de que queremos ganar. Pero es un peso bien bonito. Créeme que ganar aquí no es fácil. La responsabilidad que tiene un catcher en un equipo no es fácil. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros».

Del aprendizaje en Atlanta a referente en el clubhouse de Milwaukee

Tras aquella primera vivencia en la Serie Mundial con Atlanta —donde no llegó a ver acción en el terreno—, el criollo desembarcó en Milwaukee mediante un cambio de tres equipos que también involucró a los Atléticos, movimiento que le permitió consolidarse como titular indiscutible.

«Ha hecho un muy buen trabajo en los últimos dos años, en cuanto a la relación con los lanzadores y limitando el corrido de bases de la oposición», explicó el cerrador Trevor Megill. «Este clubhouse se nutre de la clase de liderazgo que es poner el ejemplo, en vez de las palabras. Todos pueden ver el trabajo que ha puesto detrás del plato y también en la caja de bateo. Me encanta contar con él en mi equipo».

En el mismo orden de ideas, el novato Logan Henderson resaltó el dominio estratégico que ejerce el careta sobre los serpentineros del equipo: «Conoce nuestros pitcheos y sabe qué queremos hacer contra cada bateador. Defensivamente, eso habla por sí solo. Es bastante bueno verlo ser esa clase de líder, poniendo el ejemplo».

Sobre su ética de trabajo y actitud competitiva, Henderson agregó: «Ése es ‘Wild Bill’ en el terreno. Él cree que es el mejor, y nosotros también pensamos que lo es. Juega con mucha confianza, pero siempre está trabajando duro. Ahí está todos los días y eso demuestra lo mucho que se esfuerza».

Contreras atribuyó su nivel de exigencia a la motivación que le brinda su entorno cercano y el compromiso con la divisa: «Lo hago todo por mis compañeros, por mi familia. Quiero ser el mejor pelotero en el terreno», sentenció.