William Contreras destacó la actuación del relevo ante los Dodgers

El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, afirmó que el cuerpo de relevistas de la organización fue fundamental en la barrida que le propinaron a los Dodgers de Los Ángeles para coronarse campeones de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El careta ofreció estas declaraciones durante una entrevista con la periodista Lorena Márquez, en la cual destacó que el pitcheo logró dominar a cada uno de los poderosos bates angelinos para brindar la confianza suficiente a su ofensiva y, de esa forma, producir las carreras necesarias para quedarse con las victorias.

«Creo que el relevo hizo un tremendo trabajo; estoy realmente orgulloso de ellos y se merecen todo el halago, pero creo que todavía no les voy a dar ese agradecimiento porque falta la Serie Mundial y esa debe mantenerse como el objetivo», expresó.

Asimismo, Contreras sostuvo que siente la total responsabilidad de comandar a toda la franquicia para coronarse en la Serie Mundial, meta en la que seguirá trabajando hasta finalizar la temporada.

«Agradecido conmigo mismo, muy contento con la experiencia que hemos adquirido como equipo en general. El año pasado fue difícil, pero en este cambiamos, gracias a Dios. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, siento que tengo la responsabilidad de llevar al equipo a ganar la Serie Mundial como receptor y ahora solo pienso en cuatro juegos más, que es lo requerido para irme de vacaciones», expresó.

«Agradecido con Dios por darme la virtud de ganar el Clásico Mundial de Beisbol y prontamente ganar la Serie Mundial, pero yo llevo mi vida día a día y me gusta pensar en el ahora, por lo que esta próxima serie es el objetivo», concluyó.

Contreras se mantuvo como una figura clave en la victoria de los Cerveceros al mostrarse constante con el bateo durante esta postemporada, fase en la que sumó 11 imparables, tres jonrones y cinco carreras impulsadas para dejar su promedio en .367.