William Contreras gana el Premio «Flow Mayor» en Grandes Ligas

El receptor venezolano William Contreras, pieza angular de los Cerveceros de Milwaukee, fue distinguido la noche de este miércoles con la edición inaugural del Premio «Flow Mayor», durante la ceremonia de los Premios MLB 2026 celebrada en el resort The Cosmopolitan de Las Vegas.

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Enmarcada dentro de la campaña «El Beisbol es Otra Cosa» de Major League Baseball, esta distinción reconoce tanto el impacto deportivo sobre el diamante como el carisma, las celebraciones y la personalidad proyectada por los peloteros latinoamericanos dentro y fuera del terreno.

La entrega del trofeo estuvo marcada por un emotivo momento familiar, ya que el encargado de presentar el galardón sobre el escenario fue su hermano mayor, Willson Contreras, inicialista de los Medias Rojas de Boston.

Entre bromas sobre quién posee mayor estilo en el terreno, y tras recibir un distintivo palillo plateado con incrustaciones de diamantes, William exhibió sus dotes de baile al ritmo de salsa, lo que reafirmó la complicidad que une a una de las apenas diez parejas de hermanos en la historia que han conquistado anillos de Serie Mundial.

El broche de oro a un 2026 inolvidable

El reconocimiento cierra un año calendario de ensueño, en el que el careta carabobeño se consagró como «doble campeón».

En marzo, Contreras fue pieza clave en la conquista del primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol en Miami —donde remolcó tres carreras en cuatro encuentros—, antes de guiar a Milwaukee hacia su cuarto cetro divisional consecutivo tras implantar una marca personal de 94 carreras impulsadas en la ronda regular.

Su dominio alcanzó su punto máximo durante el mes de octubre, cuando encabezó todas las Grandes Ligas con 19 imparables y dejó una línea ofensiva de .373/.448/.588 (1.036 de OPS).

Dicho rendimiento le valió alzarse como Jugador Más Valioso de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay, instancia en la que bateó para .381, retiró a cuatro corredores en intento de robo y exhibió un manejo magistral del sistema de retos ABS al acertar en 10 de 13 oportunidades (77%), con lo cual selló el primer campeonato en la historia de la franquicia de los Cerveceros.

