William Contreras lidera con jonrón y los Brewers complican a los Dodgers

Los Milwaukee Brewers derrotaron 7-4 a los Los Angeles Dodgers en el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional disputado en el American Family Field. Con este resultado, la novena de Milwaukee tomó ventaja de 2-0 en el cruce al mejor de siete compromisos, complicando el panorama de la escuadra californiana.

El receptor venezolano William Contreras comandó la ofensiva local al finalizar la jornada de 4-3 con tres carreras impulsadas, una anotada y un boleto recibido. Su actuación resultó determinante en la quinta entrada, momento en el que disparó un jonrón solitario por el jardín central para emparejar las acciones 4-4 y devolver el impulso a la toletería de los Brewers.

Los Brewers tomaron el control definitivo del choque en las entradas finales gracias al aporte oportuno de Brice Turang, Jake Bauers y Christian Yelich. El cuerpo de relevistas de Milwaukee contuvo a los bateadores rivales en el último tercio del juego, permitiendo únicamente tres imparables a la alineación angelina durante todo el encuentro.

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La victoria desde el montículo se la acreditó el relevista JoJo Romero, mientras que Brock Stewart cargó con la derrota al permitir anotaciones en su labor de relevo. Aaron Ashby completó el trabajo defensivo al adjudicarse el juego salvado tras retirar a los últimos bateadores de la novena visitante.