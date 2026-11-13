Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong se hacen grandes con MVP

Yordan Álvarez (Astros) y Pete Crow-Armstrong (Cachorros) fueron elegidos de forma unánime este jueves como los Jugadores Más Valiosos (JMV) de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Es la tercera ocasión en la historia (tras 2023 y 2024) en que ambos circuitos definen el premio por unanimidad.

En la Liga Americana, Álvarez superó en la votación a Junior Caminero (267 puntos) y Bobby Witt Jr. (188) tras liderar en promedio (.316), porcentaje de embasado (.432) y slugging (.607). Además, sumó 42 cuadrangulares, 106 impulsadas, 33 boletos intencionales y un OPS+ de 190.

“Simplemente quería una oportunidad. Hace años quería una oportunidad de jugar béisbol profesional. El ganar el JMV, la Serie Mundial, nada de eso pasó por mi mente. Ahora aquí estoy”, declaró Álvarez tras el anuncio.

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Por la Liga Nacional, Crow-Armstrong superó a Shohei Ohtani (264 puntos) y Brice Turang (190) para darle a Chicago su décimo JMV. El patrullero ingresó al club 40-40 con 45 cuadrangulares y 41 robos, liderando además las Mayores en fWAR (10.6), anotadas (119), extrabases (84) y bases alcanzadas (357).

Tras registrar un OPS de .673 en el primer tercio del calendario, ajustó su ofensiva para batear .305/.399/.663 en los últimos dos tercios del año, impulsando la clasificación de los Cachorros vía Comodín.

“Pienso que mi grupo de coaches fue bastante paciente conmigo mientras pasaba por los obstáculos a comienzos del año, y definitivamente me dieron la oportunidad de dar un giro”, explicó PCA.