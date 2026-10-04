14 años de la «Marcha de las 7 Avenidas»: un pacto eterno del pueblo con Hugo Chávez

El 4 de octubre de 2012, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, las calles de Caracas fueron testigos de un acontecimiento sin precedentes en la historia política de Venezuela y de América Latina. La denominada «Marcha de las 7 Avenidas» marcó el cierre definitivo de campaña del comandante Hugo Chávez hacia los comicios presidenciales de aquel año, convirtiéndose en la concentración de masas más grande, imponente y desbordante de la nación.

Bajo una torrencial lluvia que fue catalogada por el propio líder revolucionario como el «la bendición del Cordonazo de San Francisco», miles de hombres, mujeres, jóvenes y abuelos desbordaron por completo las principales arterias viales del centro de la capital: las avenidas Bolívar, Urdaneta, Universidad, Baralt, Lecuna, México y Fuerzas Armadas.

Lejos de dispersar a la multitud, el agua pareció avivar la energía de una marea roja que caminó firme, consolidando una postal que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. En medio de aquella imponente estampa, el comandante Chávez alzó su voz ante el país con una frase que hoy resuelta profética e imborrable:

«Hemos sido bañados por el agua bendita del Cordonazo de San Francisco. Así como San Francisco, somos instrumento de la paz de un pueblo: Aquí está Chávez, de pie con ustedes».

El adiós multitudinario del líder indiscutible

Aquel 4 de octubre no solo significó el cierre apoteósico de una contienda electoral, sino que, sin saberlo entonces, se convertía en la última gran concentración de masas en la que estuvo presente físicamente el líder político. Representó la cúspide de una conexión única entre un gobernante y sus bases, un respaldo popular sin comparación que demostró la fuerza inquebrantable del movimiento revolucionario.

La jornada selló un liderazgo basado en el amor, la lealtad y la esperanza en la construcción de la patria soberana. Hoy, al recordar aquella hazaña de 2012, el pueblo venezolano honra el legado de un hombre que entregó su vida por la transformación social y exalta una movilización irrepetible que continúa latiendo en el corazón de la historia.