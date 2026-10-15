Delcy Rodríguez abre canal de retorno seguro de venezolanos desde Perú

La presidenta de la república Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una cordial llamada telefónica con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a fin de abordar temas estratégicos de interés bilateral y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Durante el intercambio telefónico, la mandataria venezolana expresó sus mejores deseos a su par peruana en la conducción de su administración, ratificando el compromiso mutuo con la estabilidad política, la paz integral y el bienestar general del pueblo peruano.

Asimismo, la presidenta Rodríguez manifestó el interés primordial del Gobierno venezolano en articular y fortalecer los mecanismos bilaterales necesarios que garanticen un retorno seguro, ordenado y digno a los connacionales residenciados en territorio peruano.

En este sentido, la jefa de Estado destacó la importancia de optimizar la logística del Plan Vuelta a la Patria, programa bandera del Estado venezolano orientado a reincorporar a los ciudadanos al desarrollo económico, social y comunitario del país.

Con este acercamiento institucional, ambos gobiernos reafirman la disposición de sostener canales abiertos de diálogo e impulsar la cooperación regional en beneficio directo de sus respectivas poblaciones.