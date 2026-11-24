La presidenta Delcy Rodríguez anunció este lunes la eliminación del IVA para la producción nacional de libros, así como incentivos fiscales y financieros para la industria editorial.

En el marco de la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 y la entrega del Premio Nacional de Historia, la mandataria explicó que se trata de un paquete de tres decisiones destinadas a fomentar la lectura y el pensamiento crítico.

“Felicito a los historiadores que siguen levantando nuestras banderas, nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestra independencia, con esa visión de nuestros libertadores. También le digo a los escritores venezolanos que sigamos juntos contra la dictadura algorítmica para enseñar a la comunicación internacional que sí es posible tener países que puedan diversificarse y construir su propio modelo, ajeno al algoritmo y a sus dictaduras. Sobre todo, frente a esas dictaduras del dolor, de la violencia, de la guerra y de la muerte, que se alcen los algoritmos de la alegría, de la vida y del amor desde Venezuela”, afirmó Rodríguez.

Al respecto, aseguró estar en contra del pensamiento unificado, producto de las dictaduras comunicacionales. “Promuevo la pluralidad y la diversidad de pensamientos que nos puedan llevar a construir un país de paz, un país soberano y un país independiente, que nos permita forjar modelos: modelos sociales inclusivos de justicia e igualdad, modelos culturales de diversidad plural y modelos económicos independientes de la renta petrolera para diversificar las grandes potencialidades que tiene Venezuela”.

La presidenta encabezó el acto de clausura de la Filven en Caracas, realizado en los espacios de la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud. En el evento estuvieron presentes el ministro para la Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro para la Cultura, Alejandro López; autoridades del Ejecutivo nacional y un nutrido grupo de historiadores e intelectuales.

En la actividad también participó el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, debido a que la nación euroasiática fue homenajeada en esta edición de la Filven con motivo del bicentenario de la llegada de Francisco de Miranda a ese país.