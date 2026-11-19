El objetivo principal de las gestiones internacionales y encuentros empresariales para atraer capital extranjero es que el crecimiento económico se refleje de manera directa en los ingresos de los trabajadores y en los servicios públicos, subrayó la presidenta Delcy Rodríguez durante la instalación de la Expo Venezuela Energética, capítulo Oriente, realizada en el estado Anzoátegui.

«Nuestro norte es que el pueblo venezolano sienta los beneficios de todo este esfuerzo que se está haciendo para tener inversiones», afirmó Rodríguez, tras señalar que el Ejecutivo nacional recientemente culminó una gira internacional enfocada en captar capitales no solo para el sector de hidrocarburos, sino también para hotelería, turismo, telecomunicaciones y tecnología, con el propósito de impulsar el desarrollo integral del país.

Durante su intervención, la mandataria informó que la producción petrolera nacional se ubica actualmente en 1.269.000 barriles diarios, de los cuales 730.000 provienen de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Asimismo, destacó que el cierre del tercer trimestre registró un crecimiento económico del 7,42 %, impulsado tanto por el sector público y de hidrocarburos como por la economía privada, con aportes de las áreas manufacturera e industrial.

Rodríguez insistió en que el dinamismo de la industria energética debe impactar en la calidad de vida de la población. «No concibo un crecimiento económico que no esté dirigido a la felicidad social y económica del pueblo venezolano, que no se traduzca en mejoras en los ingresos de los trabajadores», expresó, al tiempo que instó a la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a mantener ese enfoque en la ejecución de las nuevas alianzas.

Impacto económico por etapas

La jefa de Estado explicó que la llegada de inversionistas generará un efecto multiplicador en la economía regional y nacional que se desarrolla en tres fases sucesivas: servicios y turismo, que crean un impacto inmediato en los sectores de hotelería y alimentos, evidenciado en el estado Zulia tras la primera edición de la exposición y replicado en Anzoátegui con la ocupación hotelera total y la alta demanda gastronómica durante el evento; industria y proveeduría, a través de una segunda etapa de dinamización en la metalurgia, la provisión de bienes y la prestación de servicios técnicos vinculados a la actividad petrolera y gasífera. Finalmente, mencionó los ingresos fiscales, que se reflejan en la recaudación en divisas del Estado por la venta de crudo, recursos que, según precisó, se destinan al pago de salarios, pensiones y programas de protección social.

Finalmente, la presidenta señaló que encuentros como la Expo Venezuela Energética permiten articular el esfuerzo productivo propio con las inversiones externas para consolidar la recuperación económica y el fortalecimiento de los servicios públicos en el país.