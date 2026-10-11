El Zulia lleva a Consulta Nacional 4.050 proyectos comunales

La Autoridad Única de Comunas del estado Zulia, Heiderth Rojas, informó que para la jornada del próximo 18 de octubre se han postulado 4.050 proyectos comunales, de acuerdo con un informe de la Gobernación de la entidad.

De acuerdo con Rojas las 582 comunas constituidas en la región se preparan activamente para garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana en este proceso democrático. La región zuliana contará con más de 1.000 centros electorales y más de 1.000 mesas de votación instaladas.

«Nos preparamos para que nuestro pueblo ejerza su derecho y elija el proyecto que ellos desean. 4.050 proyectos serán los candidatos que van este 18 de octubre a la Consulta Popular. Ya todo está listo, preparado para lo que será una gran participación», afirmó el director regional de Comunas.

Entre las propuestas destacan iniciativas en materia de educación, salud, rehabilitación de canchas deportivas y servicios públicos fundamentales como electricidad, aguas servidas y agua potable.



Voceros llaman a participar

Ruth Urdaneta, directora para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, invitó a la ciudadanía a participar en esta convocatoria. “Todos los ciudadanos mayores de 15 años pueden participar en la consulta del 18 de octubre, solo deben ubicar el centro de votación más cercano, dentro de la comuna, y ejercer su derecho al voto. Pueden consultar en https://consultapopular.cne. gob.ve/ Introducen su número de cédula y la página les indicará su centro de votación y los proyectos postulados para su comunidad”.

Jorge González, vocero de la comuna productiva, agrícola y turística Betel, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, destacó el trabajo que realizan casa por casa para informar a los vecinos y promover la participación de los jóvenes. “Nos preparamos muy bien para esta Consulta Popular Nacional; hacemos visita casa a casa e inclusive hemos ido a las escuelas. Hay un proyecto enfocado en la dotación de las escuelas y preescolares, necesitamos el voto de los jóvenes de 15 años en adelante”, manifestó.

Sobre las propuestas de su comuna, detalló que entre los siete proyectos postulados se encuentran la rehabilitación de viviendas, la instalación de la red de gas doméstico y la atención a las aguas servidas.

González también resaltó los resultados de consultas anteriores en su territorio. “Entre las aprobaciones logradas están: compra de mangueras para instalar la red de agua potable, un servicio con el que antes no contábamos y que hoy es una realidad en nuestra comunidad. Aportes para rehabilitar fachadas y techos de viviendas en el sector Luz de Dios”, indicó.

En la misma línea, Caridad Zárate, promotora del circuito comunal Luis Hurtado Higuera, informó: “Llevamos adelante un megaproyecto de gasificación en el que trabajamos en conjunto con la Alcaldía, la Gobernación y PDVSA Gas para beneficiar a 13 comunidades”.

Por su parte, Celia Guzmán, vocera de la comuna Cacique Mara Unidos por Siempre, integrada por siete consejos comunales, señaló: “Nos preparamos con todos los hierros de cara a esta Consulta Popular Nacional, es importante que todos los vecinos a salgan masivamente a votar este 18 de octubre por los proyectos comunitarios”.



Guzmán detalló que entre las iniciativas postuladas se encuentran la rehabilitación de la Unidad Educativa José Ortín Rodríguez, la atención al sistema de aguas servidas en la Calle 96 del sector El Tránsito, trabajos de asfaltado y la instalación de luminarias con paneles solares para optimizar el servicio eléctrico.



“Hemos logrado dotar a los siete consejos comunales con sillas, toldos, filtros y mesas, así como la distribución de tanques de agua”, precisó.

La vocera añadió que la comunidad busca impulsar propuestas de mayor alcance, orientadas a mejorar los servicios y las condiciones de vida de sus habitantes, en sintonía con la Segunda Transformación (2T), enfocada en ciudades humanas y servicios de calidad.

