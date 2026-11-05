La AN aprueba Ley Aprobatoria del Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional

La Asamblea Nacional aprobó este jueves en segunda discusión la Ley Aprobatoria del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, en un debate dirigido por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante.

La normativa, estructurada en un artículo único, formaliza la adopción de este tratado por parte de la República Bolivariana de Venezuela para que surta plenos efectos en el ámbito internacional.

Este instrumento constituye el marco jurídico global clave para regular la responsabilidad civil de las aerolíneas en el traslado de pasajeros, equipaje y carga, garantizando un régimen uniforme a nivel internacional. Con esta aprobación, el Estado venezolano incorpora el tratado a su derecho interno, haciendo obligatorios los estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para las autoridades de aviación y las empresas del sector.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, tras la aprobación en la plenaria, ordenó remitir al Ejecutivo la ley a fin de que sea promulgada.